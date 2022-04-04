Сигареты тушили об людей, а голую женщину водили на цепи: врач рассказал, как россияне издеваются над украинцами

Хирург поделился свидетельствами украинцев, побывавших в плену у российских захватчиков

Украинский хирург Григорий Стрикун рассказал, что окупанты, расстреливавшие жителей Бучи с завязанными руками, брали украинцев в плен, насиловали, морили голодом и не давали хоронить уже умерших от их издевательств. Как сообщает "Телеграф", заметками врач поделился на своей странице в Instagram.

Так, врач рассказывает три истории, которые узнал от своих пациентов – освобожденных из плена мирных украинцев, которым пришлось жить во временно захваченных россией населенных пунктах.

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В первой речь идет о том, как российские захватчики держали людей в погребе в течение 26 дней. Их похитили и устроили "проверку": раздели догола, искали татуировки со свастикой или следы от инъекций. Более того, оккупанты не давали пленным ни есть, ни пить, ни ходить в туалет первые две недели.

"Тушили сигареты об нас. Мы очень боялись вечера, потому что тогда они напивались и приходили нас избивать. Однажды младшего из нас, 19-летнего парня избили до потери сознания. Мы легли все вместе и обняли его, чтобы он не замерз. Утром мы проснулись и парень уже был мертв. Нам разрешили закопать его через 2 дня во дворе. Все это время он лежал с нами в погребе", — говорится в сообщении Стрикуна.

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Во второй заметке врача речь идет о том, как русские солдаты после оккупации разграбили дома. Выносили все, в том числе детские игрушки, унитазы, женское нижнее белье. А нередко еще и конфликтовали между собой, потому что не могли поделить "трофеи".

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Третий рассказ Стрикуна сообщает, как российские военные похищали местных мужчин и закрывали их в погребах.

"Что творилось с женщинами, трудно даже представить. Младших и детей насиловали, старших использовали для приготовления пищи. Были случаи, когда женщину раздевали и водили за собой с цепью", — описывает ужасы врач.

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Хирург добавляет, что работать медикам приходится в особых условиях. В частности – применяя режим светомаскировки, чтобы ночью во время операции не попасть под прицел российского оружия.

"У россиян нет никаких моральных принципов, убивают всех, даже детей, женщин, стариков… и врачей", — добавил Стрикун.

Ранее "Телеграф" писал, что зверства, устраиваемые в оккупированных городах Киевской области российскими военными, всколыхнули мировое сообщество. В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Макарове Киевской области захватчики пытали мирных жителей, убивали и насиловали. Тогда как в России снова отрицают военные преступления своих солдат и неаргументированно заявили о "фейках".