Укр

В Тернополе прозвучал взрыв: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Причины случившегося устанавливаются Новость обновлена 03 апреля 2022, 22:55
Причины случившегося устанавливаются

В еще одном украинском городе прогремел взрыв

Жители Тернополя вечером 3 апреля слышали взрыв.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах

"Сообщают о взрыве в Тернополе! Подробности позже", — говорится в сообщении.

Городской глава Сергей Надал информацию подтвердил, однако дополнительной информации не предоставил.

"В городе слышали взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", — написал он.

Вместе с тем появилась информация, что взрывы были также слышны в Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Как сообщалось ранее, утром 3 апреля ракетные удары были нанесены по Одессе. Очевидцы тогда сообщили, что было слышно около пяти взрывов.

Позже городской глава Геннадий Труханов сообщил, что обошлось без погибших. Предположительно ракеты были запущены с кораблей, находящихся в районе крымского полуострова.

Кроме того, ракетным ударам подвергся и Николаев. Вследствие ударов по городу в больницы были доставлены 14 человек, 11 из них понадобилась госпитализация. Один из пострадавших позже скончался.

Теги:
#Украина #Тернополь #Россия #Взрыв
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