Обстрел Одессы: обошлось без жертв, "корректировщиков" наказали

Одесситы ликвидируют последствия атаки российских оккупантов

В Одессе 3 апреля были задержаны несколько местных жителей, которые снимали и распространяли в социальных сетях видео утренних "прилетов" российских ракет по городу. Распространение информации совершается только из официальных источников, которые утверждают, что некоторые объекты критической инфраструктуры были повреждены, тушились сразу несколько пожаров.

"Телеграф", ссылаясь на официальные источники, собрал последнюю информацию, которая известна о событиях в Одессе.

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По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, ракетный обстрел прошел для Одессы относительно спокойно — по крайней мере, без человеческих жертв. При этом, подчеркнул чиновник, все необходимые службы были максимально задействованы для устранения последствий.

Официальной информации о месте "прилетов" не было, власти предпочитают держать эту информацию в секрете. А вот нескольким товарищам, публиковавшим видео ракетной атаки едва ли не в прямом эфире, уже пришлось объясниться перед правоохранителями.

Руководитель проекта в Институте Черноморских исследователей Андрей Клименко утверждает, что огонь по Одессе был открыт из акватории Черного моря в районе Крыма — где-то между Севастополем и Евпаторией или же на север от линии между Тарканкутом и островом Змеиный.

Предполагается, что ракеты могли выпустить из крейсера "Москва", катера "Набережные Челны", фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал "Макаров" или корветов "Ингушетия" и "Вышний Волочек".

Как сообщили в воздушном командовании "Південь", в целом системам ПВО утром удалось сбить две крылатые ракеты в регионе — на территории Одесчины и Николаевщины.

Однако уже после 12 часов дня в Николаеве произошло еще несколько ракетных ударов — об этом население проинформировал мэр Александр Сенкевич.

Как ранее писал "Телеграф", ракетные удары издалека по городам Украины — одна из тактик российских войск. Накануне обстрелам подверглись также города в Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой областях.