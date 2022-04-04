Укр

Через 40 дней агрессии: защитники Мариуполя сняли разруху в городе с воздуха

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
328
Украинский Мариуполь Новость обновлена 04 апреля 2022, 13:50
Украинский Мариуполь

Сколько мирных людей до сих пор прячутся в промерзших подвалах, трудно даже перечислить

Несмотря на мощное противостояние украинцев, российские нацисты продолжают ровнять с землей украинский Мариуполь. С первых дней ожесточенной войны с россией этот город был одной из самых горячих точек ведения боевых действий. Количество преступлений, совершенных на улицах Мариуполя извергами из рф, даже невозможно перечислить. Полностью уничтожена инфраструктура, огромное количество трупов на улицах, под завалами и живые жители, которые скрываются в подвалах, каждую минуту надеясь на спасение — именно так живет сегодня один из украинских городов, находящийся в оккупации.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Жуткие фотографии Мариуполя с высоты птичьего полета в своем Теlegram-канале обнародовал отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".

"Мариуполь сегодня.

40 дней назад город был прекрасным.

Оккупанты отобрали нашу весну.

Они сожгли, изуродовали, разорили…

И это может быть только смерть.

Смерть и никакого прощения", – говорится в тексте публикации.

Жуткие кадры уничтоженного оккупантами Мариуполя
Жуткие кадры уничтоженного оккупантами Мариуполя

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский командир рассказал, почему кровавый агрессор пути так яростно "вцепился" в Мариуполь и показывали кадры изуродованного оккупантами города с высоты птичьего полета.

Теги:
#Украина #Россия #Геноцид #Мариуполь
Грузинская граница
Мир
Грузия помогает армии путина с поставками военной техники в обход санкций - разведка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Грузинская граница
Грузия помогает армии путина с поставками военной техники в обход санкций - разведка
Дата публикации
Категория
Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на юге Украины
Враг планирует эскалацию на востоке и пытается укрепиться на юге: сводка Генштаба
Дата публикации
Категория
Уничтоженные украинские дома армией оккупантов
Российские СМИ откровенно призывают к массовым репрессиям против украинцев: что известно
Дата публикации
Категория
Оккупанты безжалостно расстреляли людей в подвале санатория и бросили там их тела
Связали и расстреляли в спину: в Буче нашли новых жертв "русского мира" (фото 18+)
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 4 апреля
Война – день 40: пока мир в раздумьях над санкциями для Кремля, оккупанты бомбят Тернополь, Одессу и Николаев