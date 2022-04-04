Через 40 дней агрессии: защитники Мариуполя сняли разруху в городе с воздуха

Сколько мирных людей до сих пор прячутся в промерзших подвалах, трудно даже перечислить

Несмотря на мощное противостояние украинцев, российские нацисты продолжают ровнять с землей украинский Мариуполь. С первых дней ожесточенной войны с россией этот город был одной из самых горячих точек ведения боевых действий. Количество преступлений, совершенных на улицах Мариуполя извергами из рф, даже невозможно перечислить. Полностью уничтожена инфраструктура, огромное количество трупов на улицах, под завалами и живые жители, которые скрываются в подвалах, каждую минуту надеясь на спасение — именно так живет сегодня один из украинских городов, находящийся в оккупации.

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Жуткие фотографии Мариуполя с высоты птичьего полета в своем Теlegram-канале обнародовал отдельный отряд специального назначения НГУ "Азов".

"Мариуполь сегодня.

40 дней назад город был прекрасным.

Оккупанты отобрали нашу весну.

Они сожгли, изуродовали, разорили…

И это может быть только смерть.

Смерть и никакого прощения", – говорится в тексте публикации.

Жуткие кадры уничтоженного оккупантами Мариуполя

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский командир рассказал, почему кровавый агрессор пути так яростно "вцепился" в Мариуполь и показывали кадры изуродованного оккупантами города с высоты птичьего полета.