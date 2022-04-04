Из Германии и Франции вышлют десятки российских дипломатов из-за глупой политики Кремля

В немецком МИДе решение приняли после увиденных фотографий резни в Буче, которую устроили россияне.

Германия приняла решение выслать из страны "значительное количество" российских дипломатов. К такому решению пришли из-за зверских убийств людей на Киевщине, которые совершала российская армия.

Как передает "Европейская правда", об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам, фотографии из Бучи показали невероятную жестокость российского руководства и их стремление к уничтожению, которое не знает границ.

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"Поэтому сегодня федеральное правительство решило объявить значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными лицами, которые ежедневно работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества здесь, в Германии. Ваша работа является угрозой для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого не будем терпеть. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", – добавила Бербок.

В немецком МИДе не назвали точного количества нежелательных российских дипломатов, однако издание Spiegel сообщило, что ФРГ высылает 40 сотрудников российского посольства. Им сказали покинуть страну в течение 5 дней.

Между тем, во Франции также решили выслать из страны ряд российских дипломатов, деятельность которых, по мнению властей, противоречит интересам безопасности страны.

О количестве дипломатов, которых вышлют из страны, пока не сообщалось. По информации французского телеканала BFM, речь идет о высылке около 30 дипломатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна отзывает своего посла из России и высылает российского из страны. Кроме того, республика закрывает консульство в Клайпеде.