Таков был план: британская разведка раскрыла главную подлость россиян в Украине

Издевательства над украинцами были частью плана путина.

По информации британской разведки, внесудебные казни входили в планы путинского вторжения в Украину.

Об этом в своем Twitter сообщил руководитель MI6 Ричард Мур.

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"Мы знали, что планы путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь", — написал он.

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Напомним, что после того, как украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов, появилась информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи "усеяны телами".

На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии облетели весь мир, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

В Западной прессе Буча тема номер один — иностранные СМИ на обложках поместили страшные кадры военных преступлений россиян.