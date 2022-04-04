"Просто убивают наших людей": россияне обстреляли два района Николаева, десятки погибших и пострадавших

Россияне били по спальным районам, где нет никаких военных объектов.

Российские оккупанты в понедельник, 4 апреля, обстреляли спальные районы Николаева. Жертвами вражеских снарядов стали 10 мирных жителей, а еще 46 человек получили ранения.

Об этом в видеообращении сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, утром в 7 часов россияне обстреляли спальный район города, в котором нет ни одного военного объекта, даже ни одной фабрики или завода — 1 человек погиб, 5 пострадали, из которых 2 находятся в тяжелом состоянии.

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Вечером русские войска снова открыли огонь по Николаеву. Во втором обстрелянном районе тоже не обошлось без жертв.

"В целом по итогам этого обстрела, только послушайте: девять человек погибли, 41 человек ранен", — заявил мэр.

Общее количество жертв в Николаеве за сегодняшний день — 10 человек, раненых — 46.

"Зачем бьют по спальным районам нашего города? Кассетными снарядами бьют только для одного — они поражают человеческую силу, то есть убивают наших людей" — резюмировал городской голова Николаева.

Кроме того, в городе пострадали дома и городская больница. В частности, приемное отделение и женская консультация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне в ночь на 2 апреля ракетами обстреляли Полтаву и Кременчуг. Не сообщается, по какой именно инфраструктуре ударили оккупанты, но раньше они уже отмечались атаками по промышленным предприятиям, продовольственным складам, хранилищам горюче-смазочных материалов. Как считают эксперты, одна из целей россиян – создать проблемы с логистикой.