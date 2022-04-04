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Не геноцид: в словах Байдена о зверствах россиян в Украине нашли "зраду" (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Джо Байден Новость обновлена 04 апреля 2022, 19:00
Джо Байден

Американский лидер не рискнул называть геноцидом действия россиян в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, накануне жестко отреагировавший на зверства, которые российские солдаты с первого дня оккупации творили в многострадальной Буче, и даже обидел кровавого лидера россии владимира путина, заявил, что считает российскую агрессию против Украины "не геноцидом, а военным преступлением".

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Об этом глава американского государства сказал в понедельник, 4 апреля, во время общения с журналистами, — передает портал "ABC News".

Так, отвечая на вопрос одного из представителей иностранных СМИ, согласен ли он с лидером Украины Владимиром Зеленским, считающим войну на украинских землях геноцидом, президент США Джо Байден подчеркнул: "Нет, я думаю, что это военное преступление".

Байден заявил, что война у Украины не геноцид, а "военное преступление"

Ранее "Телеграф" сообщал, что после совершенных россиянами убийств мирных украинцев в Киевской области американский президент назвал кровавого лидера россии путина "военным преступником" и заявил, что Америка и дальше будет продолжать внедрять жесткие санкции против страны-агрессора.

Также напомним, как во время недавнего визита в Польшу президент США Джо Байден выступил с исторической речью о войне в Украине и призвал готовиться к длительной борьбе ведь по его мнению, эту войну за несколько дней не выиграть.

Теги:
#США #Россия #Война #Измена #Джо Байден
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