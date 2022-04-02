"Не прощу никогда": Андрей Бедняков растрогал стихом о родном Мариуполе (видео)

Экс-ведущий тревел-шоу "Орел и решка" также показал жуткие кадры разбитого города

Известный телеведущий Андрея Бедняков опубликовал трогательное видео о родном городе Мариуполе, который российские оккупанты разрушают с первых дней войны в Украине.

На своей странице в Инстаграме он разместил сильное видео с жуткими кадрами обстрелянного курортного города и сопроводил его стихотворением.

Напомним, что ведущий таких телепроектов как "Орел и Решка", "X-Фактор", "Где логика?" является уроженцем Мариуполя. Бедняков всегда гордился своим городом, о чем постоянно отмечал это на телевидении и в социальных сетях.

Почти не слышно сердца города стуки Вы забрали оттуда живое Запустив свои кровавые руки в мирный город, который у моря Вы бомбите его всем, чем можно Со всей злостью, не переставая И трубите все время дотошно Мол все по плану – освобождаем Никогда не нужны были люди Нужно вам только флаг свой повесить Вы театр кровавым этюдом черной марлей пришли занавесить Только вот об этом не скажут На россии или на первом Пропаганда и ложь не айва – рот им не вяжет Там давно поток правды был прерван Слова "правда" там нет Пусть не спорят Ничего нет, кроме муки и горя Не прощу никогда вам мой город Тот, что мирный и тот что у моря.

Соведущей Беднякова в "Орле" одесситке Регине Тодоренко, которая сейчас живет и работает в россии, стоило бы взять пример со своего коллеги.

Как сообщалось ранее, оккупационные войска 30 марта целенаправленно нанесли удары по зданию в Мариуполе, отмеченному символом Красного креста.

Кроме того, сами россияне не стесняются публиковать видео своих "подвигов". Так в сети появилась запись, на которой видно, как танк оккупантов расстреливает многоквартирный дом в городе.