Укр

Танк оккупантов расстреливает жилой дом: страшное видео из Мариуполя

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
562
Российские военные не перестают множить свои преступления Новость обновлена 31 марта 2022, 13:50
Российские военные не перестают множить свои преступления

В понимании путина "защита русскоязычного населения" выглядит именно таким кровавым образом

В Мариуполе, где на днях российская армия атаковала здание с отметкой "Красного креста", зафиксировали очередное подтверждение нечеловеческого поведения рашистов. На этот раз под прицел танка попало несколько многоквартирных домов, которые явно не представляли из себя угрозы.

Видеозапись, сделанную российскими журналистами, в своем Telegram-канале выложил блогер Денис Казанский.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По его словам, именно таким образом россияне понимают "защиту русскоязычных людей" и "денацификацию". В виде обстрелов жилых домов, где могут прятаться обычные мирные люди.

"Русские военные преступники тупо истребляют мирных жителей и уничтожают города, — пишет Казанский. — Причем, сами же тщательно фиксируют и документируют свои военные преступления. Никто же не заставляет их выкладывать такие видео. Абсолютно больные людоеды".

На видео действительно видно несколько залпов по многоквартирным домам, которые осуществляются абсолютно целенаправленно, а не "по неосторожности".

Впрочем, жители Мариуполя страдают от подобных ужасов уже далеко не первую недель, находясь на грани выживания. Рашисты творят жуткие вещи, в том числе и надругательства над женщинами на глазах у их детей.

Вдобавок к этому кровавый диктатор владимир путин заявил, что мирным жителям позволят выехать из Мариуполя лишь в случае, если украинские защитники добровольно сложат оружие и сдадутся.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Мариуполь #Обстрелы #Танк
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Эрдоган обещает скорую встречу Зеленского и путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обещает скорую встречу Зеленского и путина
Дата публикации
Категория
Оккупанты оставили немало металлолома украинцам
Россияне разбиты: украинские десантники освободили несколько сел в Запорожской области
Дата публикации
Категория
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани
Грузия отреагировала на желание Южной Осетии войти в состав россии
Дата публикации
Категория
Кровавый диктатор надеется пополнить армию
путин подписал указ о призыве в армию: что известно
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 31 марта
Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины