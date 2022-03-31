Танк оккупантов расстреливает жилой дом: страшное видео из Мариуполя

В понимании путина "защита русскоязычного населения" выглядит именно таким кровавым образом

В Мариуполе, где на днях российская армия атаковала здание с отметкой "Красного креста", зафиксировали очередное подтверждение нечеловеческого поведения рашистов. На этот раз под прицел танка попало несколько многоквартирных домов, которые явно не представляли из себя угрозы.

Видеозапись, сделанную российскими журналистами, в своем Telegram-канале выложил блогер Денис Казанский.

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По его словам, именно таким образом россияне понимают "защиту русскоязычных людей" и "денацификацию". В виде обстрелов жилых домов, где могут прятаться обычные мирные люди.

"Русские военные преступники тупо истребляют мирных жителей и уничтожают города, — пишет Казанский. — Причем, сами же тщательно фиксируют и документируют свои военные преступления. Никто же не заставляет их выкладывать такие видео. Абсолютно больные людоеды".

На видео действительно видно несколько залпов по многоквартирным домам, которые осуществляются абсолютно целенаправленно, а не "по неосторожности".

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Впрочем, жители Мариуполя страдают от подобных ужасов уже далеко не первую недель, находясь на грани выживания. Рашисты творят жуткие вещи, в том числе и надругательства над женщинами на глазах у их детей.

Вдобавок к этому кровавый диктатор владимир путин заявил, что мирным жителям позволят выехать из Мариуполя лишь в случае, если украинские защитники добровольно сложат оружие и сдадутся.