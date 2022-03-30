"Женщина умерла, а ребенок поседел": в Мариуполе оккупанты несколько дней насиловали мать на глазах у 6-летнего сына

Зверства, которые рашисты совершают в Украине, просто не укладываются в голове

Во многострадальном Мариуполе российские нацисты в течение нескольких дней поочередно насиловали молодую женщину прямо на глазах у ее малолетнего ребенка. Беспощадные зверства оккупантов привели к смерти жительницы города — она получила многочисленные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Что касается ее 6-летнего сына, то мальчик получил такой стресс от увиденного, что его волосы поседели.

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Соответствующая информация появилась на официальной странице Министерства обороны Украины в "Твиттере" в среду, 30 марта.

"Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства – вот что означает русский мир", — говорится в тексте публикации Минобороны.

Сообщение от Министерства обороны Украины в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, как одна из жительниц Киевской области открыто призналась западным СМИ, что российские солдаты, находясь в нетрезвом состоянии, зашли в ее домовладение, жестоко убили мужа, а после насиловали ее по очереди всю ночь. В этот момент 4-летний сын украинки был вынужден прятаться в котельной.

Также напомним, что в телефонных беседах с родными российские военные открыто рассказывают о страшных преступлениях, совершаемых на украинских землях, и прямо признаются, что насилуют украинских женщин.