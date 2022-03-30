Укр

Застрелили мужа, а ее всю ночь насиловали: украинка рассказала о зверствах пьяных оккупантов

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Оккупанты совершают зверства на украинских землях Новость обновлена 30 марта 2022, 09:53
Оккупанты совершают зверства на украинских землях

Женщина отмечает, что изверги находились в крайне нетрезвом состоянии

Жительница одного из украинских населенных пунктов в Киевской области решилась публично признаться, что ее в течение нескольких часов насиловали нетрезвые российские солдаты. До того, как совершить эти зверства, рашисты застрелили ее мужа.

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Как пишет издание "The Times", бесчеловечные действия в отношении 33-летней украинки оккупанты совершили в ее собственном доме Киевской области.

По словам пострадавшей, захватчики вошли на территорию ее частного домовладения и разбили ее авто, чтобы та не имела возможности скрыться. К счастью, женщина успела спрятать в котельную своего 4-летнего сына и мальчику пришлось всю ночь находится там.

Украинка рассказывает, что два русских солдата, которые показались ей очень пьяными, заставили ее полностью раздеться и начали насиловать ее поочередно, угрожая пистолетом. Все это время труп её мужа лежал возле ворот.

Когда оккупанты уснули, пострадавшая быстро схватила сына и сбежала из собственного домовладения. К счастью, теперь они с сыном в безопасности и находятся у родственников в другом городе.

"Тут, на детской площадке, он подходит к людям и говорит, что нам пришлось покинуть наш дом, потому что была война, и в доме были бандиты, а папа остался. Он не знает, что его отец мертв…", — рассказала иностранным журналистам она.

Женщина так и не решилась признаться 4-летнему сыну о том, что его отца жестоко убили, а она даже не смогла похоронить его тело, ведь село, где раньше проживала семья, находится в оккупации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звоня по телефону близким к россии, оккупанты прямо признаются, что насилуют украинок и пьют много спиртных напитков, аргументируя это тем, что люди на этой войне уже совсем одичали.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Оккупанты
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