Оккупанты признают, что насилуют украинок: перехват разговора
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 145
В разговоре с близкими оккупанты рассказывают о зверствах, которые совершают на украинских территориях
Российские военные, находящиеся в населенных пунктах нашего государства, в телефонных беседах с родными открыто рассказывают о страшных преступлениях, совершаемых во время войны в Украине.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Еще один перехват разговора оккупанта в субботу, 26 марта, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.
Во время диалога с женщиной рашист открыто признается, что российские военнослужащие убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства, аргументируя это тем, что "люди на этой войне уже совсем одичали".
путинский боец также признается, что в соседнем селе воины из оккупационного войска российской федерации изнасиловали взрослую женщину и 16-летнюю девочку.
В момент рассказа о бесчеловечных поступках этих нелюдей становится противно даже самому российскому военному, поэтому он прямо заявляет, что насильников надо "расстреливать нах*й".
"Их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Ведь такие зверства мы не прощаем! ", — подчеркивают представители Службы безопасности Украины в тексте публикации.
Ранее "Телеграф" сообщал, как прозревшие оккупанты, попавшие в плен к украинским защитникам, звонят близким в россию и пытаются донести до зомбированного населения всю правду, которая происходит на территории Украины, однако им не верят даже родные матери.