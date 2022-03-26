Оккупанты признают, что насилуют украинок: перехват разговора

В разговоре с близкими оккупанты рассказывают о зверствах, которые совершают на украинских территориях

Российские военные, находящиеся в населенных пунктах нашего государства, в телефонных беседах с родными открыто рассказывают о страшных преступлениях, совершаемых во время войны в Украине.

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Еще один перехват разговора оккупанта в субботу, 26 марта, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

Во время диалога с женщиной рашист открыто признается, что российские военнослужащие убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства, аргументируя это тем, что "люди на этой войне уже совсем одичали".

путинский боец также признается, что в соседнем селе воины из оккупационного войска российской федерации изнасиловали взрослую женщину и 16-летнюю девочку.

В момент рассказа о бесчеловечных поступках этих нелюдей становится противно даже самому российскому военному, поэтому он прямо заявляет, что насильников надо "расстреливать нах*й".

Перехват разговора СБУ

"Их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Ведь такие зверства мы не прощаем! ", — подчеркивают представители Службы безопасности Украины в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как прозревшие оккупанты, попавшие в плен к украинским защитникам, звонят близким в россию и пытаются донести до зомбированного населения всю правду, которая происходит на территории Украины, однако им не верят даже родные матери.