Прозревший оккупант позвонил "зомбированной" матери в россию: перехват разговора

Захватчик хотел донести матери правду, но не сумел.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину спецслужбы перехватили занимательный разговор российского оккупанта с матерью.

Аудиозапись соответствующей беседы была опубликована в пятницу, 25 марта, на telegram-канале Службы безопасности Украины.

Некоторые оккупанты "прозрели" на войне в Украине и пытаются донести правду до "зомбированных" родственников в РФ, однако не все так просто. Один из путинских военных, разговаривая с матерью, заявил ей, что в Украине нет ядерного оружия, секретных лабораторий, где разработали вирус, от которого умирает скот в рф, а также не разрабатывали коронавирус. На это женщина ответила, что ее сын-солдат "политически не подготовлен и ему надо дать пиз*юлей".

Оккупант даже заявил, что в Украине нет нацистского геноцида, однако мать все ровно оправдывает войну: "Мы не защищаем никого там. Мы границы защищаем, чтоб там не поставили атомное оружие американцы. Знаешь?".

"Интересно, сколько еще 200-х "посылок" нужно получить российским матерям, чтобы они ценили жизнь сыновей больше, чем эфемерные идеалы кремлевской пропаганды? В конце концов, это вопрос времени. Потому что мы и дальше будем организовывать им 200-ые "аргументы". Украина обязательно победит!" — отметили в СБУ.

Ранее СБУ перехватило разговор российского оккупанта, который жалелся на свою власть.