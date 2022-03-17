В ООН рассказали, сколько украинцев уже стали беженцами из-за вторжения россии

Украинцы вынуждены оставлять свои дома из-за продолжающегося вторжения россии

С начала вторжения россии в Украину из нашей страны уехало уже более 3 миллионов человек.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гуттериш в своем Твиттер.

"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну", — написал он.

По его словам, Украина отчаянно нуждается в мире, а весь мир этого требует.

"россия должна немедленно прекратить эту войну", — добавил он.

Как сообщалось ранее, россия начала вторжение в Украину в ночь на 24 февраля, предварительно обстреляв города нашей страны баллистическими ракетами. Сразу после этого началось масштабное сухопутное наступление российских войск сразу по нескольким направлениям.

Несмотря на то, что кровавый диктатор владимир путин рассчитывал на быстрый захват крупных украинских городов, этим планам не суждено было сбыться, а оккупанты получили мощное сопротивление, как от Вооруженных сил Украины, так и от простых граждан нашей страны.

Согласно последним данным, российские войска по состоянию на 16 марта потеряли около 14 тысяч солдат убитыми, а сама россия оказалась под давлением масштабных западных санкций, которые постепенно разрушают ее слабую экономику.