Хоронят уже по всем углам россии: Резников озвучил потери живой силы россиян в Украине

Каждый день оккупанты теряют сотни своих приспешников.

Российские оккупанты, пришедшие в Украину с войной, за 3 недели потеряли около 14 тысяч солдат и тысячи единиц военной техники. Часть мертвых россиян их начальники вывезли и разрешили родным их похоронить.

Как сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников, в более чем 200 российских городах и селах состоялись захоронения захватчиков, пришедших в Украину убивать мирное население.

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"Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Потому что силы интервентов взорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", — заявил Алексей Резников.

Глава Минобороны добавил, что горящие вертолеты врага в Чернобаевке на Херсонщине – это наглядность того, что сейчас происходит с войсками оккупантов.

Ранее "Телеграф" сообщал, оккупанты вывозят трупы своих приспешников на Донецкий металлургический комбинат, где тела путинских "добровольцев" просто сжигают. Очевидно, это делается для того, чтобы скрыть реальное количество убитых солдат.