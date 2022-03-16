Трупы погибших жителей Донбасса, мобилизованных рф, сжигают на меткомбинате: детали

В Генштабе ВСУ рассказали несколько интересных фактов о "добровольцах" мобилизованных из "ОРДЛО"

Чтобы скрыть реальное количество погибших боевиков на Донбассе, оккупанты вывозят их трупы на Донецкий металлургический комбинат, где тела путинских "добровольцев" просто сжигают. Пока точного количества уничтоженных таким образом тел пока нет.

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Соответствующую информацию в среду, 16 марта, обнародовали в пресс-центре Генерального штаба ВСУ в соцсети.

На данный момент известно, что на территории временно оккупированной Луганщины в магазине "Копейка" открыли специальный пункт для выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей Донбасса. Выдают тела павших на войне в Украине так называемые путинские "полицейские". Что касается документов, то родственники погибших получают исключительно свидетельство о смерти и разрешении на погребение тела. Никаких свидетельств о том, как и где именно они погибли не предоставляют.

Единственное, что рассказывают родственникам, это то, что никаких выплат из-за смерти "мобилизованных" из "ЛНР" и "ДНР" они не получат, мол, "не предусмотрено". Даже при условии наличия российского паспорта, удостоверяющего личность погибшего. В свою очередь российская верхушка неустанно подчеркивает, что родственникам погибших россиян в обязательном порядке будет начисляться помощь на сумму 12 миллионов рублей.

Такая ситуация вызывает возмущение среди здешних жителей, однако пророссийские "правоохранители" не очень этим обеспокоены.

Также отмечается, что на территориях Донбасса продолжается принудительный набор в состав одного из армейских корпусов оккупантов. Подавляющую часть путинских "новобранцев" отправляют в самые горячие точки без соответствующей на то подготовки. Более того, они используются на передовых позициях для расчистки препятствий и рытья окопов. Потери среди "новобранцев" достигают 70-80%.

Ранее "Телеграф" сообщал, российских нацистов, раненых или убитых во время войны на украинских территориях, кучей вывозят в соседнюю Белоруссию, а также беспощадно сжигают в мобильных крематориях.