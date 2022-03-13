Трупы вывозят вагонами - морги в Беларуси не справляются с наплывом российских солдат

Местные больницы не принимают жителей

российских военных, раненых и убитых при вторжении в Украину не только сжигают в мобильных крематориях, но и увозят в Беларусь.

"Радио свобода" сообщает, что помощь пострадавшим рашистам оказывают больницы в Гомеле, Мозыре, Наровле. Трупы россиян везут в местные морги.

Эти города находятся неподалеку от северного кордона Украины.

Гомель неподалеку от границы Украины и россии

Чтобы избавиться от лишних слухов, медиков заставили подписать соглашение о неразглашение. Есть случаи угроз увольнением. Отметим, что согласно сообщениям, морг в Мозыре переполнен российскими трупами и их уже сразу начали грузить в вагоны. Местные жители рассказывают, что трупов было очень много, но видеодоказательства заставили удалить. В местной больнице много раненых, в соцсетях распространяли призыв нести им помощь — мыло, еду, одежду. При этом жителей не пускают даже сделать рентген.

Также под Мозырем сообщают о вероятном начале захоронения в селе Каменка. В окрестностях также есть аэродром и лагерь россиян.

Согласно сообщениям жителей Гомеля, трупы россиян из города вывозят авиацией. Русские заняли в местном центре радиационной медицины несколько этажей. Кроме него привозят раненых еще в три больницы города и области (Костюковка).

Ранее "Телеграф" писал, что украинским защитникам удалось ликвидировать четырех генералов россии.