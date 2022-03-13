Трупи вивозять вагонами — морги у Білорусі не справляються з напливом російських солдатів

Місцеві лікарні не приймають мешканців

російських військових, поранених та вбитих під час вторгнення в Україну не тільки спалюють у мобільних крематоріях, а й відвозять до Білорусі.

"Радіо свобода" повідомляє, що допомогу постраждалим рашистам надають лікарні в Гомелі, Мозирі, Наровлі. Трупи росіян везуть у місцеві морги.

Ці міста знаходяться неподалік північного кордону України.

Гомель неподалік від кордону України та Росії

Щоб позбавитися зайвих чуток, медиків змусили підписати угоду про нерозголошення. Є випадки погроз звільненням. Зазначимо, що згідно з повідомленнями, морг у Мозирі переповнений російськими трупами і їх уже одразу почали вантажити у вагони. Місцеві жителі розповідають, що трупів було дуже багато, але відеодокази їх змусили видалити. У місцевій лікарні багато поранених, у соцмережах поширювали заклик нести їм допомогу мило, їжу, одяг. При цьому мешканців не пускають навіть зробити рентген.

Також під Мозирем повідомляють про ймовірний початок поховання у селі Кам’янка. В околицях також є аеродром та табір росіян.

Згідно з повідомленнями мешканців Гомеля, трупи росіян із міста вивозять авіацією. Росіяни зайняли у місцевому центрі радіаційної медицини кілька поверхів. Окрім нього привозять поранених ще до трьох лікарень міста та області (Костюківка).

Раніше "Телеграф" писав, що українським захисникам вдалося ліквідувати чотирьох генералів Росії.