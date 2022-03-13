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Трупи вивозять вагонами — морги у Білорусі не справляються з напливом російських солдатів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Медична машина у Мозирі Новина оновлена 13 березня 2022, 06:44
Медична машина у Мозирі

Місцеві лікарні не приймають мешканців

російських військових, поранених та вбитих під час вторгнення в Україну не тільки спалюють у мобільних крематоріях, а й відвозять до Білорусі.

"Радіо свобода" повідомляє, що допомогу постраждалим рашистам надають лікарні в Гомелі, Мозирі, Наровлі. Трупи росіян везуть у місцеві морги.

Ці міста знаходяться неподалік північного кордону України.

Гомель неподалік від кордону України та Росії
Гомель неподалік від кордону України та Росії

Щоб позбавитися зайвих чуток, медиків змусили підписати угоду про нерозголошення. Є випадки погроз звільненням. Зазначимо, що згідно з повідомленнями, морг у Мозирі переповнений російськими трупами і їх уже одразу почали вантажити у вагони. Місцеві жителі розповідають, що трупів було дуже багато, але відеодокази їх змусили видалити. У місцевій лікарні багато поранених, у соцмережах поширювали заклик нести їм допомогу мило, їжу, одяг. При цьому мешканців не пускають навіть зробити рентген.

Також під Мозирем повідомляють про ймовірний початок поховання у селі Кам’янка. В околицях також є аеродром та табір росіян.

Згідно з повідомленнями мешканців Гомеля, трупи росіян із міста вивозять авіацією. Росіяни зайняли у місцевому центрі радіаційної медицини кілька поверхів. Окрім нього привозять поранених ще до трьох лікарень міста та області (Костюківка).

Раніше "Телеграф" писав, що українським захисникам вдалося ліквідувати чотирьох генералів Росії.

Теги:
#Росія #Білорусь #Трупи
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