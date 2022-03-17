В ООН розповіли, скільки українців уже стали біженцями через вторгнення росії

Українці змушені залишати свої будинки через вторгнення росії

З початку вторгнення росії в Україну з нашої країни поїхало вже понад 3 мільйони людей.

Про це повідомив генсек ООН Антоніу Гуттеріш у своєму Твіттері.

"Понад 3 мільйони українських біженців залишили свою країну", — написав він.

За його словами, Україна відчайдушно потребує світу, а весь світ цього вимагає.

"росія має негайно припинити цю війну", — додав він.

Як повідомлялося раніше, росія розпочала вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого, попередньо обстрілявши міста нашої країни балістичними ракетами. Відразу після цього почався масштабний сухопутний наступ російських військ відразу за декількома напрямками.

Попри те, що кривавий диктатор володимир путін розраховував на швидке захоплення великих українських міст, цим планам не судилося збутися, а окупанти отримали потужний опір як від Збройних сил України, так і від простих громадян нашої країни.

Згідно з останніми даними, російські війська станом на 16 березня втратили близько 14 тисяч солдатів убитими, а сама росія опинилася під тиском масштабних західних санкцій, які поступово руйнують її слабку економіку.