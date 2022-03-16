Хоронять вже по всім куткам росії: Резніков озвучив втрати живої сили росіян в Україні

Кожного дня окупанти втрачають сотні своїх поплічників.

Російські окупанти, які прийшли в Україну з війною, за 3 тижні втратили близько 14 тисяч солдатів та тисячі одиниць військової техніки. Частину мертвих росіян їх начальники таки вивезли й дозволили рідним їх похоронити.

Як повідомив голова Міноборони України Олексій Резніков, у понад 200 російських містах і селах відбулися поховання загарбників, які прийшли в Україну вбивати мирне населення.

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"Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж відправиться і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують в бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", — заявив Олексій Резніков.

Голова Міноборони додав, що палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, окупанти вивозять трупи своїх поплічників на Донецький металургійний комбінат, де тіла путінських "добровольців" просто спалюють. Очевидно, що це робиться для того, аби приховати реальну кількість вбитих солдат.