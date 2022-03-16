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Трупи загиблих жителів Донбасу, мобілізованих рф, спалюють на меткомбінаті: деталі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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окупанти "зачищають" сліди своїх нелюдських злочинів Новина оновлена 16 березня 2022, 17:28
окупанти "зачищають" сліди своїх нелюдських злочинів

У Генштабі ЗСУ розповіли кілька цікавих фактів про "добровольців" мобілізованих з "ОРДЛО"

Для того, аби приховати реальну кількість загиблих бойовиків на Донбасі, окупанти вивозять їх трупи на Донецький металургійний комбінат, де тіла путінських "добровольців" просто спалюють. Наразі точної кількості знищених таким чином тіл поки що немає.

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Відповідну інформацію в середу, 16 березня, оприлюднили у пресцентрі Генерального штабу ЗСУ у соцмережі.

Наразі відомо, що на території тимчасово окупованої Луганщини у магазині "Копійка" відкрили спеціальний пункт для видачі тіл загиблих "мобілізованих" жителів. Донбасу. Видають тіла полеглих на війні в Україні так звані путінські "поліцейські". Що стосується документів, то родичі загиблих отримують виключно свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання тіла. Жодних свідчень про те, яким чином та де саме вони загнули не надають.

Єдине, що розповідають родичам, це те, що ніяких виплат через смерть "мобілізованих" з "ЛНР" і "ДНР" вони не отримають, мовляв, "не передбачено". Навіть при умові наявності російського паспорта, що посвідчує особу загиблого. Своєю чергою російська верхівка невпинно наголошує, що родичам полеглих росіян в обов'язковому порядку нараховуватиметься допомога у сумі 12 мільйонів рублів.

Така ситуація викликає обурення серед тутешніх жителів, проте проросійські "правоохоронці" не дуже цим переймаються.

Також зазначається, що на територіях Донеччини триває примусовий набір до складу одного з армійських корпусів окупантів. Переважну частину путінських "новобранців" відправляють до найгарячіших точок без відповідної на те підготовки. Ба більше, вони використовуються на передових позиціях для розчищення перешкод та риття окопів. Наразі втрати серед "новобранців" сягають 70-80%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, російських нацистів, які були поранені або вбиті під час війни на українських територіях, купою вивозять до сусідньої білорусі, а також нещадно спалюють у мобільних крематоріях.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Добровольці #ОРДЛО
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