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Героический Чернигов спас Киев: как непокоренный город выглядит после месяца осады (фоторепортаж)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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От многих домов не осталось даже остовов
От многих домов не осталось даже остовов

Чернигов не дал войскам россии продвинуться дальше

Один из городов от которых отступила россия с севера Украины — Чернигов. Многие дни он находился почти в осаде, особенно после того, как росвойска разбомбили главную транспортную артерию по которой ввозились продукты и выезжали люди — мост через Десну.

В Чернигове побывал корреспондент "Телеграфа" — во что российская армия превратила некогда цветущий город он запечатлел в кадрах.

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Чернигов насчитывает более тысячи лет истории, в нем до войны жили до 290 тысяч человек. Спустя чуть более чем 40 дней войны осталось лишь от 80 до 95 тысяч людей.

Женщина на фоне разрушеного дома в Чернигове
Женщина на фоне разрушеного дома в Чернигове

Многие местные жители не эвакуировались после начала войны.

Разрушенные дома в Чернигове
Разрушенные дома в Чернигове
Многие дома уже не пригодны для жизни
Многие дома уже не пригодны для жизни
Люди на улицах Чернигова
Люди на улицах Чернигова

Битва за Чернигов унесла жизни семисот человек, из которых 70 — не опознаны. Это и военные, и гражданские. Еще несколько десятков — пропали без вести.

Обломки битвы за Чернигов
Обломки битвы за Чернигов
На стоянках - сгоревшие машины
На стоянках - сгоревшие машины
Последствия прихода российских войск запечатлевают в исскустве
Последствия прихода российских войск запечатлевают в исскустве

Удары российские войска наносили по жилым домам и объектам инфраструктуры. Пострадал даже центральный стадион имени Гагарина.

Последствия попадания в многоэтажку
Последствия попадания в многоэтажку
Воронка на стадионе
Воронка на стадионе
Часть трибун разрушена полностью
Часть трибун разрушена полностью

Во многих квартирах в разбомбленных домах время замерло — все осталось так, как было когда уехали владельцы.

Детские игрушки на месте обстрелов
Детские игрушки на месте обстрелов
Обломки войны на детском самокате
Обломки войны на детском самокате
По восстановлению города предстоит большая работа
По восстановлению города предстоит большая работа

Фото: Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортажи из ранее оккупированых российскими войсками населенных пунктов Киевской области. Среди них разрушенная Бородянка Бучанского района и тела на улицах Ирпеня.

Теги:
#Чернигов #Война #Обстрелы #Разрушения
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