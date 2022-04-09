Героический Чернигов спас Киев: как непокоренный город выглядит после месяца осады (фоторепортаж)

Чернигов не дал войскам россии продвинуться дальше

Один из городов от которых отступила россия с севера Украины — Чернигов. Многие дни он находился почти в осаде, особенно после того, как росвойска разбомбили главную транспортную артерию по которой ввозились продукты и выезжали люди — мост через Десну.

В Чернигове побывал корреспондент "Телеграфа" — во что российская армия превратила некогда цветущий город он запечатлел в кадрах.

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Чернигов насчитывает более тысячи лет истории, в нем до войны жили до 290 тысяч человек. Спустя чуть более чем 40 дней войны осталось лишь от 80 до 95 тысяч людей.

Женщина на фоне разрушеного дома в Чернигове

Многие местные жители не эвакуировались после начала войны.

Разрушенные дома в Чернигове

Многие дома уже не пригодны для жизни

Люди на улицах Чернигова

Битва за Чернигов унесла жизни семисот человек, из которых 70 — не опознаны. Это и военные, и гражданские. Еще несколько десятков — пропали без вести.

Обломки битвы за Чернигов

На стоянках - сгоревшие машины

Последствия прихода российских войск запечатлевают в исскустве

Удары российские войска наносили по жилым домам и объектам инфраструктуры. Пострадал даже центральный стадион имени Гагарина.

Последствия попадания в многоэтажку

Воронка на стадионе

Часть трибун разрушена полностью

Во многих квартирах в разбомбленных домах время замерло — все осталось так, как было когда уехали владельцы.

Детские игрушки на месте обстрелов

Обломки войны на детском самокате

По восстановлению города предстоит большая работа

Фото: Ян Доброносов

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Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортажи из ранее оккупированых российскими войсками населенных пунктов Киевской области. Среди них разрушенная Бородянка Бучанского района и тела на улицах Ирпеня.