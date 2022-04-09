Героический Чернигов спас Киев: как непокоренный город выглядит после месяца осады (фоторепортаж)
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Чернигов не дал войскам россии продвинуться дальше
Один из городов от которых отступила россия с севера Украины — Чернигов. Многие дни он находился почти в осаде, особенно после того, как росвойска разбомбили главную транспортную артерию по которой ввозились продукты и выезжали люди — мост через Десну.
В Чернигове побывал корреспондент "Телеграфа" — во что российская армия превратила некогда цветущий город он запечатлел в кадрах.
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Чернигов насчитывает более тысячи лет истории, в нем до войны жили до 290 тысяч человек. Спустя чуть более чем 40 дней войны осталось лишь от 80 до 95 тысяч людей.
Многие местные жители не эвакуировались после начала войны.
Битва за Чернигов унесла жизни семисот человек, из которых 70 — не опознаны. Это и военные, и гражданские. Еще несколько десятков — пропали без вести.
Удары российские войска наносили по жилым домам и объектам инфраструктуры. Пострадал даже центральный стадион имени Гагарина.
Во многих квартирах в разбомбленных домах время замерло — все осталось так, как было когда уехали владельцы.
Фото: Ян Доброносов
Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортажи из ранее оккупированых российскими войсками населенных пунктов Киевской области. Среди них разрушенная Бородянка Бучанского района и тела на улицах Ирпеня.
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