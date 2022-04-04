Мариуполь без остановки рвёт на куски российских нацистов – это шанс для Украины накопить силы и пойти в наступление - Петр Шуклинов
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Украинский журналист Петр Шуклинов рассказал, как каждый из украинских городов борется с российским нашествием, не давая разрушить целостность страны
Российские нацисты обстреливают ракетами Одессу из-за немощи. Из-за невозможности ее захватить и изнасиловать. По земле нацисты так и не дошли. Ибо горой за Одессу встал Николаев. И не пропустил. И он же, с помощью Одессы, освободит Херсон.
Так же как горой за Киев встали Буча, Ирпень, Гостомель и удивительный Чернигов. Столица устояла и освободила эти города, присоединившись к сопротивлению.
Как Сумы и Ахтырка ценой сотен жизней горой встали за Киев и Полтаву. А Полтава и другие города ушли в контрнаступление.
Как Харьков закрыл Полтаву, Днепр и наш Донбасс. Сам Харьков прикрывают тысячи воинов со всей Украины.
Как Кривой Рог закрыл Днепр, Запорожье и Кропивницкий от нашествия. А спецназ и войско, имея время, двинулись ему в поддержку.
Как сейчас Запорожье сдерживает орду на юге. Наше Гуляй Поле и наша Казатчина, где тысячи бойцов рвут русню на куски.
И как Мариуполь 40 дней безостановочно убивает русских нацистов за всю Украину, сковывая боеспособные силы орков. За каждого из нас. Каждый день защиты Мариуполя – это шанс для каждого города страны накопить силы и перейти в наступление.
Каждый наш город. Каждый городок. Каждое село, которых уже множество. Каждый населенный пункт, где остановили российских нацистов хотя бы на час — герои. Герои, давшие шанс тем, кто дальше собирает силы.
Мы все обязаны друг другу. Каждый город. Мы все под обстрелами. Мы все теряем близких. Однако мы тоже все вместе победим россиян и отомстим за каждого. Победим вместе.
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