Бьют по больницам и детдомам: Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаевской области

В результате обстрелов Николаева пострадало 5 медучреждений

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал обстрелы российскими оккупантами Николаева и области. В частности, он сообщил, что пострадали объекты здравоохранения.

О том, какая ситуация в области по состоянию на 4 апреля Ким рассказал в эфире телеканала "ICTV".

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По его словам, обстрелы были по всей области, включая Николаев и Очаков: "По Николаеву 14 раненых, один из них ребенок, сегодня операция, один парень умер. По городу Очаков 7 умерших и 19 раненых".

Глава Николаевской ОГА заявил, что в результате обстрелов пострадало 5 медучреждений — это больница, детская больница, дом ребенка, лаборатория, онкодиспансер.

"Они (россияне — ред.) разгоняют, что там у нас какие-то статисты прячутся, снайперы в окнах… Могут запугивать, чтобы люди бросали свои дома, поддались панике. Но у нас этого нет. Люди просто злятся еще больше", — сказал Ким, добавив, что Николаев всегда готов до любых сценариев, поэтому для оккупантов будет сюрприз, если они полезут в город.

Также ракетные удары были нанесены и по Одессе. Сообщалось о пяти взрывах. Городской глава Геннадий Труханов позже отметил, что погибших нет. Предположительно ракеты были запущены с российских кораблей, которые находятся в районе крымского полуострова.