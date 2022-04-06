Бородянка: смерть, руины и черные дома. Фоторепортаж из уничтоженного города

Бородянка — еще один город под Киевом, который россияне превратили в руины.

После того, как мир ужаснулся от зверств российских солдат в Буче, украинские чиновники предупредили, что на освобожденной территории Бородянки ситуация может оказаться еще хуже.

Вооруженные силы Украины освободили Бородянку (Киевская область) 2 апреля. Вместе с Бучей, Ирпенем и другими городами Киевский области Бородянка также была оккупирована российскими войсками, сейчас город почти полностью разрушен. Российские фашисты убили там сотни мирных жителей.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Бородянка — последок городского типа, входит в Бучанский район Киевской области Украины. Расположен на берегу реки Здвиж. Расстояние до Киева — 87 км. До войны численность населения составляла около 12 тысяч человек. До прихода "русского мира" это был небольшой ухоженный городок.

Бородянка на карте

Город находится на подъездной дороге, ведущей к столице Украины, и был одним из первых поселений, пострадавших от российских бомбардировок и обстрелов. Оккупанты обстреливали город, били по мирному населению, уничтожая дома и инфраструктуру. Танки открывали хаотичный огонь по многоэтажкам. Кроме того, на город сбрасывали авиабомбы.

После того как российские войска покинули город, туда смогли попасть журналисты. "Телеграф" также побывал в городе и поговорил с местными жителями о том, как им удалось выжить под российской оккупацией.

Город превратился в руины, центральную улицу стерли с лица земли. Многоэтажки стоят черные и разрушенные. Спасатели проводят разминирование и разбирают завалы.

Город постоянно бомбили и обстреливали

Под завалами погибли люди

Дома стоят обугленные

Поврежденные автомобили во дворе

Город превратился в руины

Самое страшное — сотни убитых мирных жителей, сотни раненых. Оккупанты устроили настоящий геноцид. Из-за постоянных бомбардировок люди укрывались в подвалах, поэтому под завалами многоэтажных построек может быть много погибших.

Как сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, разбирать завалы в Бородянке едут спасатели со всей Украины.

"Несмотря на масштабы разрушений, мы можем лишь догадываться о том, сколько жутких находок ждет нас. Мы не можем никого оставить под открытым небом, поэтому обязательно найдем всех, чтобы родные могли должным образом проститься с жертвами российских нелюдей", — отмечают в ГСЧС.

Сгоревшие автомобили

Так выглядит главная площадь Бородянки

Спасатели разбирают завалы

Разрушенная детская площадка

Оккупанты "освободили" детский сад

Здание полностью разрушено

Спасатели помогаю животным

"Русский мир" попытался даже уничтожить памятник Тарасу Шевченко. Осколок от русской бомбы попал в бюст поэта, который стоит на центральной площади города.

"Руский мир" решил уничтожить украинскую культуру

Российские оккупанты повредили монумент поэта Тараса Шевченко

После отхода российских войск в Бородянку начинают возвращаться жители. Но стоит отметить, что город сейчас закрыта – там работают спасатели и правоохранители. Проводится зачистка и разминирование.

Местная жительница, которая возвратилась в город, пришла на место разбора завалов в надежде найти родных. Женщина рассказала, что ее сестра и племянник оказались под завалами. Она самостоятельно пыталась их разобрать, после чего прибыли спасатели.

Еще один местный житель вспоминает, как начали бомбить город, как падали дома. Мужчина сообщил, что жене удалось эвакуироваться, а он выжил в оккупированном городе, хотя многие погибли.

Также, люди рассказывают, как спасались от зверств россиян, о погибших в подвалах.

Жители рассказывают о пережитых ужасах войны

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. Всему миру стало известно, что российские солдаты на занятых территориях устроили геноцид украинцев.

В Буче улицы города были полностью устланы телами мирных жителей, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.

Ирпень полностью разрушен, на улицах городах были обнаружены трупы местных граждан.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине предупредили, что уже скоро об ужасе, который творили российские солдаты, узнает весь мир, а также судьи Международного Суда в Гааге.