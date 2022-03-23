россияне разбомбили "дорогу жизни" - мост из Чернигова (видео)

По нему тысячи людей смогли покинуть осажденный город

В Чернигове, который находится на грани гуманитарной катастрофы, россйско-окупационные войска еще больше ухудшили положение жителей — они разбомбили мост через Десну.

На него в ночь на 23 марта скинули авиабомбы — захватчикам удалось опрокинуть один из пролетов моста. Этот мост — часть дороги, соединявшей Киев и Чернигов. Информация подтверждена главой ОВА Вячеславом Чаусом.

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По разбомбленному мосту в город завозились гуманитарные грузы и жители могли эвакуироваться подальше от россиян, постоянно обстреливавших город.

Именно в Чернигове произошло одно из наикровавейших преступлений рф против Украины — обстреляли мирных жителей, которые стояли в очереди за хлебом. Тогда погибли не менее 10 человек.

В Чернигове нет электроснабжения, газа, отопления и почти нет газа. Оккупанты уничтожают инфраструктуру и медицинские учреждения, в городе хоронят около 40 человек в день. В пригородах разрушены около 60% домов.

Как ранее писал "Телеграф", в оккупированном Чернигове замироточили сразу три иконы.