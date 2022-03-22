Половина жителей Чернигова уехала: в городе не хватает врачей

В городе осталось около 130 тысяч человек

После начала вторжения россии в Украину из Чернигова уехала примерно половина населения.

Об этом рассказал мэр города Владислав Атрошенко в интервью Левому берегу.

Он уточнил, что точного подсчета никто сейчас не ведет, однако по его личной оценке в Чернигове остались примерно 130 тысяч человек.

"До войны было 285. Итак, примерно 150-155 тысяч человек уехало", — сказал Атрошенко.

Малое количество населения создает проблемы для городской жизни, поскольку осталось немного тех, кто может заниматься ремонтом поврежденных объектов инфраструктуры. Еще одна проблема наблюдается из-за нехватки медперсонала, поскольку в городе осталось много людей, которые не могут самостоятельно позаботиться о себе.

По его словам, нередки случаи, когда родственники еще до войны привозили в больницу человека, больного ковидом или другой болезнью, оставили его на попечение врачей, а затем уехали после начала обстрелов.

"Медиков тоже немного остается, и они тоже с ног падают, у нас раненых много, больницы обстреливают, выбиты окна, в помещениях холодно", — сказал Атрощенко и добавил, что теперь местные власти думают о том, как вывезти больных в другие города.

Как сообщалось ранее, Чернигов подвергается обстрелам с первых дней российского вторжения. За это время он, как и многие другие города Украины, получил существенные повреждения.