Половина мешканців Чернігова поїхала: у місті не вистачає лікарів

У місті залишилося близько 130 тисяч людей

Після початку вторгнення Росії в Україну з Чернігова виїхала приблизно половина населення.

Про це розповів мер міста Владислав Атрошенко в інтерв’ю Лівому берегу.

Він уточнив, що точного підрахунку ніхто зараз не веде, проте, за його особистою оцінкою, у Чернігові залишилися приблизно 130 тисяч людей.

"До війни було 285. Отже, приблизно 150-155 тисяч людей поїхало", — сказав Атрошенко.

Невелика кількість населення створює проблеми для міського життя, оскільки залишилося небагато тих, хто може займатися ремонтом пошкоджених об’єктів інфраструктури. Ще одна проблема спостерігається через нестачу медперсоналу, оскільки в місті залишилося багато людей, які не можуть самостійно подбати про себе.

За його словами, нерідкі випадки, коли родичі ще до війни привозили до лікарні людину, хвору на ковід або іншу хворобу, залишили її під опікою лікарів, а потім поїхали після початку обстрілів.

"Медиків теж трохи залишається, і вони теж з ніг падають, у нас поранених багато, лікарні обстрілюють, вибиті вікна, у приміщеннях холодно", — сказав Атрощенко і додав, що тепер місцева влада думає про те, як вивезти хворих до інших міст.

Як повідомлялося раніше, Чернігів зазнає обстрілів з перших днів російського вторгнення. За цей час він, як і багато інших міст України, отримав суттєві ушкодження.