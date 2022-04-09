Укр

Состоялся третий обмен пленными: домой возвращаются 26 украинцев

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Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ирина Верещук Новость обновлена 09 апреля 2022, 20:12
Ирина Верещук

В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф состоялся третий обмен пленными между Украиной и россией.

Об этом сообщила вице-премьер–министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на своей странице в Facebook.

"По приказу Президента Зеленского сегодня прошел третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", — заявила Верещук.

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