Огромная часть войск оккупантов уже небоеспособна - CNN узнал детали

Украинские защитники нанесли мощный удар по российской армии

Приблизительно четверть войск российской федерации, которые были задействованы во время полномасштабного вторжения на украинские земли, "фактически недееспособны". Они понесли очень большие потери, а их материально-техническая база и обеспечение находятся на крайне низком уровне.

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Об этом, ссылаясь на одного из европейских чиновников, сообщает иностранное издание "CNN".

Согласно его словам, военным руководством россии было размещено около 120 батальонных тактических групп (БТГр) вокруг Украины, из которых за шесть недель войны из строя вышли примерно 29.

Также он добавил, что российская армия не оставляла попыток объединить несколько частей БТГр, которые оставались боеспособными. Из остатков двух или трех БТГр они пытались создать один полноценный слаженный боевой отряд.

Европейский чиновник сказал, что такие комментарии были обнародованы на следующий день после публичного признания спикером кремля дмитрием песковым того, что российская армия понесла значительные потери во время войны в Украине и назвал это "большой трагедией" для россии.

Отвечая на вопрос, можно ли считать вывод российских войск из Киева и области "унижением" для кремля, песков заявил, что использование этих формулировок будет "неправильным пониманием ситуации".

Стоит напомнить, что заявление российского представителя вызвало большой шквал саркастических эмоций в соцсети. В частности, накануне была обнародована шутливая видео подборка о том, как об этих потерях сообщают российские СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на неудачные попытки российской федерации захватить украинскую столицу — город Киев, она решила изменить тактику и сосредоточить свои силы на других направлениях.