Песков впервые не солгал: в сети сделали эффектный ролик о потерях россиян в Украине

В россии начали говорить правду о потерях оккупантов в Украине

В сети появился саркастический видеоролик, в котором собраны заявления, сделанные в эфирах российских телеканалов о потерях россиян на так назіваемой "спецоперации" в Украине, несмотря на предыдущие опровержения руководства страны-агрессора. Видео базируется на заявлении пресс-секретаря кровавого лидера россии дмитрия пескова, который впервые подтвердил, что российская армия понесла значительные потери во время боевых действий на украинских землях.

Почему России не выиграть войну против Украины?

На кадрах видеозаписи журналисты большинства ведущих телеканалов российской федерации говорят о том, как в большинстве уголков россии люди прощались с военнослужащими, погибшими на так называемой "спецоперации" в Украине.

Следует напомнить, что накануне, а именно 7 апреля, пресс-секретарь российского президента дмитрий песков впервые официально подтвердил, что на войне в Украине погибли уже тысячи российских солдат.

"У нас значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас", — заявил он.

Кроме того, представитель кровавого президента добавил, что отвод российских войск от Киева был не отступлением, а "жестом доброй воли".

Заявление Дмитрия Пескова о потерях россиян в Украине

Также добавим, что российская армия, полномасштабно ворвавшаяся на украинские земли еще 24 февраля и с первых дней боевых действий начала нести большие потери как среди личного состава, так и среди боевой техники.

Что касается официальных заявлений министерства обороны россии, то в последний раз ведомство озвучивало цифру потерь во время спецоперации 25 марта: 1351 погибший и 3825 раненых. По поводу потери украинской стороны за месяц боев российское военное ведомство оценивало в 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч они называли "безвозвратными".

Ранее "Телеграф" сообщал, что после громкого заявления пресс-секретаря президента рф о потерях росийской армии, дмитрия пескова в россии сочли предателем.

Также напомним, что по состоянию на утро 8 апреля украинские защитники отчитались о новой "вершине", похваставшись новыми "круглыми" цифрами потерь оккупантов в Украине.