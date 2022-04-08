Укр

Песков впервые не солгал: в сети сделали эффектный ролик о потерях россиян в Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
798
Дмитрий песков Новость обновлена 08 апреля 2022, 17:59
Дмитрий песков

В россии начали говорить правду о потерях оккупантов в Украине

В сети появился саркастический видеоролик, в котором собраны заявления, сделанные в эфирах российских телеканалов о потерях россиян на так назіваемой "спецоперации" в Украине, несмотря на предыдущие опровержения руководства страны-агрессора. Видео базируется на заявлении пресс-секретаря кровавого лидера россии дмитрия пескова, который впервые подтвердил, что российская армия понесла значительные потери во время боевых действий на украинских землях.

Почему России не выиграть войну против Украины?

На кадрах видеозаписи журналисты большинства ведущих телеканалов российской федерации говорят о том, как в большинстве уголков россии люди прощались с военнослужащими, погибшими на так называемой "спецоперации" в Украине.

Следует напомнить, что накануне, а именно 7 апреля, пресс-секретарь российского президента дмитрий песков впервые официально подтвердил, что на войне в Украине погибли уже тысячи российских солдат.

"У нас значительные потери в войсках, и это огромная трагедия для нас", — заявил он.

Кроме того, представитель кровавого президента добавил, что отвод российских войск от Киева был не отступлением, а "жестом доброй воли".

Заявление Дмитрия Пескова о потерях россиян в Украине

Также добавим, что российская армия, полномасштабно ворвавшаяся на украинские земли еще 24 февраля и с первых дней боевых действий начала нести большие потери как среди личного состава, так и среди боевой техники.

Что касается официальных заявлений министерства обороны россии, то в последний раз ведомство озвучивало цифру потерь во время спецоперации 25 марта: 1351 погибший и 3825 раненых. По поводу потери украинской стороны за месяц боев российское военное ведомство оценивало в 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч они называли "безвозвратными".

Ранее "Телеграф" сообщал, что после громкого заявления пресс-секретаря президента рф о потерях росийской армии, дмитрия пескова в россии сочли предателем.

Также напомним, что по состоянию на утро 8 апреля украинские защитники отчитались о новой "вершине", похваставшись новыми "круглыми" цифрами потерь оккупантов в Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Дмитрий Песков #Потери #Війна
владимир путин скорее всего еще недолго будет пользоваться такой популярностью в рф
Политика
россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
владимир путин скорее всего еще недолго будет пользоваться такой популярностью в рф
россия может повторить судьбу СССР: в Украине дали интересный прогноз по будущему путина
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Лавров сделал странное предложение Украине по Беларуси
Дата публикации
Категория
"Точку-У" россияне успешно использовали пару месяцев назад на учениях
"Спалились": россиян поймали на очередной лжи по поводу ракетного удара по Краматорску
Дата публикации
Категория
Капитан Белоусов
Россияне убили гражданского, обстреляв ледокол в порту Мариуполя
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 8 апреля
Война – день 44: россия ударила ракетой по ж/д вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских