Укр

Глава Пентагона рассказал, будет ли второе наступление на Киев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Киев оказался для российских захватчиком слишком "крепким орешком" Новость обновлена 08 апреля 2022, 11:49
Киев оказался для российских захватчиком слишком "крепким орешком"

Сейчас оккупанты попытаются сосредоточиться на других направлениях

Американские разведчики уверены, что российская армия больше не попытается атаковать Киев вопреки предыдущим заявлениям Вооруженных Сил Украины. В Пентагоне говорят, что кровавый диктатор владимир путин допустил серьезную ошибку, решив, что украинская столица сдастся под натиском его армии.

Об этом сообщает издание Defence News, передает "Телеграф".

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По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, путин, вероятней всего, отказался от попыток "взять Киев". Это подтверждает и внезапный отвод войск, подразделения которых теперь будут брошены на Донбасс и, возможно, на южное направление.

"путин думал, что он действительно может быстро захватить Украины, очень быстро захватить столицу; он ошибался", — заявил американский чиновник, выступая на сенаторском комитете по вопросам вооруженных сил.

Добавим также то, что, по словам Ллойда Остина, Америка пристально наблюдает за происходящем в Украине и делает все возможное, чтобы помочь с вооружением.

Это подтверждается и последним отчетом Пентагона насчет количества оружия, которое ВСУ получили с начала полномасштабного вторжения россии. Кроме тысяч противотанковых комплексов, среди которых и знаменитые Javelin-ы, США прислало много бронежилетов и других средств, необходимых для ведения боя.

Следует добавить, что помощь иностранных партнеров действительно важна для Украины. Это ВСУ демонстрируют в огромных потерях, которые они наносят врагу — на утро 44 дня войны армия рф потеряла уже около 19 тысяч военнослужащих.

Теги:
#Украина #США #Киев #Россия #Война #Пентагон #Наступление #Атака
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