Ждать ли нового наступления на Киев — в ВСУ дали ответ

Угроза для столицы все еще сохраняется.

В Вооруженных силах Украины не исключают, что российская армия после ее вытеснения из Киевской области может снова начать наступление на Киев.

Об этом в четверг, 7 апреля, во время брифинга заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Александр Грузевич.

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По его словам, российские войска передислоцировались на восток Украины, но угроза для столицы не миновала.

"Ситуация остается напряженной. Враг изменил свое направление, и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления на столицу", — сообщил Грузевич.

Он добавил, что сейчас украинские военные принимают все меры по увеличению внешнего круга обороны Киева и области и наращивают оборудование и личный состав.

"Сейчас такое небольшое затишье в Киевской области, но не для военных. Мы сейчас активно начали прибывшую на пополнение фазу подготовки личного состава, подготовку подразделений территориальной обороны к активным действиям", — сказал он.

Грузевич отметил, что украинских военных сейчас учат использовать новейшее вооружение, активно предоставляемое странами-партнерами, чтобы еще лучше быть готовыми для возможного повторного наступления на столицу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты за 43 дня войны в Украине потеряли около 19 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, россияне потеряли 55 систем противовоздушной обороны, 150 самолетов, 135 вертолетов.