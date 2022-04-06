100 убитых оккупантов за сутки: сводка Генштаба о потерях врага

За последние сутки украинская армия уничтожила 100 оккупантов. Всего с начала войны эта цифра уже достигла 18600 человек

На сорок вторые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению, рф продолжает нести значительные потери.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 6 апреля, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Так, всего за сутки россияне потеряли 100 человек личного состава. На сегодняшний день в Украине убиты уже 18600 оккупантов.

Также российская армия несет большие потери в военной технике. Украинские бойцы за день уничтожили 8 танков оккупантов и всего вражеские солдаты потеряли уже 684 танков.

Кроме того бойцам ВСУ удалось уничтожить за сутки 3 ББМ. Таким образом, потери врага составили всего 1861 боевых бронированных машин.

Также украинская армия смогла унитожить 332 артиллерийских системы и 107 РСЗО врага.

Значительные потери несет и вражеская боевая авиация. Так, оккупанты потеряли 55 системы противовоздушной обороны, 150 самолетов, 135 вертолет.

Кроме того, россияне лишились 1324 единицы автомобильной техники, 7 кораблей, 76 цистерн с топливно-смазочными материалами, 96 БПЛА оперативно-тактичного уровня, 25 единицы специальной техники и 4 пусковых установки ОТРК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как россияне мучают украинцев. Люди массово поступают к врачам без рук, ног и с осколками в груди.