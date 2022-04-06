Укр

Хирург рассказал, как россияне мучают украинцев: массово поступают люди без рук, ног и с осколками в груди

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Хирург за работой Новость обновлена 06 апреля 2022, 08:37
Хирург за работой

Украинцев пытаются физически уничтожать — раненых среди мирных граждан больше, чем среди военных

россия при вооруженном вторжении в Украину не гнушается применять запрещенные во время войны боеприпасы, например — кассетные бомбы в населенных пунктах. Их цель — максимальное поражение людей. В людей стреляют из танков, стрелкового орудия и других видов. Атаки на мирных граждан приводят к затяжному лечению, а иногда и к инвалидности у выживших.

Врач-хирург Григорий Стрикун с первых дней войны на медицинском фронте. Он рассказал "Телеграфу" об особенностях ранений мирных жителей. Мужчина отмечает, что пострадавших больше именно среди них.

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Характер ранений украинцев хирург условно делит на две категории — минно-взрывные и огнестрельные. Стрикун рассказывает, что были массовые госпитализации людей, у которых оторваны конечности, в груди и животе — проникающие ранения.

Осколок в черепе от танкового снаряда/ Фото из Instagram хирурга
Осколок в черепе от танкового снаряда/ Фото из Instagram хирурга

Чаще всего хирургу, который до войны специализировался на пластических и эстетических операциях, приходится удалять осколки, проводить полостные операции на грудной и брюшной полости, лечить нагноения после ран.

Полное интервью врача читайте по ссылке: "Россияне из танка выстрелили в спину двум сестрам": хирург откровенно рассказал о спасении жизней во время войны

Теги:
#Украина #Хирург #Врач #осколки
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