Хирург рассказал, как россияне мучают украинцев: массово поступают люди без рук, ног и с осколками в груди

Украинцев пытаются физически уничтожать — раненых среди мирных граждан больше, чем среди военных

россия при вооруженном вторжении в Украину не гнушается применять запрещенные во время войны боеприпасы, например — кассетные бомбы в населенных пунктах. Их цель — максимальное поражение людей. В людей стреляют из танков, стрелкового орудия и других видов. Атаки на мирных граждан приводят к затяжному лечению, а иногда и к инвалидности у выживших.

Врач-хирург Григорий Стрикун с первых дней войны на медицинском фронте. Он рассказал "Телеграфу" об особенностях ранений мирных жителей. Мужчина отмечает, что пострадавших больше именно среди них.

Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram

Характер ранений украинцев хирург условно делит на две категории — минно-взрывные и огнестрельные. Стрикун рассказывает, что были массовые госпитализации людей, у которых оторваны конечности, в груди и животе — проникающие ранения.

Осколок в черепе от танкового снаряда/ Фото из Instagram хирурга

Чаще всего хирургу, который до войны специализировался на пластических и эстетических операциях, приходится удалять осколки, проводить полостные операции на грудной и брюшной полости, лечить нагноения после ран.

Читайте также: Категория Украина Мир оказался не "русским": психолог объяснил жестокость россиян к украинцам Россияне начинают понимать, что русские и украинцы – это не один народ.

Полное интервью врача читайте по ссылке: "Россияне из танка выстрелили в спину двум сестрам": хирург откровенно рассказал о спасении жизней во время войны