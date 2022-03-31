Укр

ООН получила доказательства - россия десятки раз применяла запрещенное оружие

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Остатки кассетных ракет "Ураган" Новость обновлена 31 марта 2022, 09:44
Остатки кассетных ракет "Ураган"

Применять такое вооружение возможно как в авиабомбах, так и в ракетах для артиллерии, но оно запрещено для городов

Российско-оккупационные войска обстреливают Украину и ее мирные города рядом боеприпасов, которые запрещены к применению. В частности, речь о кассетных снарядах — их применение ранее фиксировали в Харькове и Угледаре.

В Управлении ООН по правам человека обнародовали количество подтвержденных случаев применения кассетных боеприпасов в населенных пунктах. Согласно их данным, россияне применили такие снаряды не менее 24 раз.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Особая смертоносность кассетных боеприпасов

Кассетные бомбы – это снаряды, внутри которых контейнеры. Они открываются во врея полета и разбрасывают вокруг себя мелкие бомбы по большой территории. Их может быть от десятков до более чем шести сотен. Их можно сбрасывать с самолетов или во время ракетных обстрелов. Их основная цель — убить и ранить как можно больше людей.

При ударе они должны взрываться, но до 40% из них не детонируют. Они могут разорваться при прикосновении или перемещении намного позже обстрела, что представляет опасность для оказания помощи пострадавшим и для гражданских лиц.

Как ранее писал "Телеграф", россия не только использует в городах и селах Украины запрещенные кассетные снаряды, но и термобарические ракеты (так называемые вакуумные бомбы) и особые зажигательные фосфорные боеприпасы.

Теги:
#Россия #Война #Кассетные боеприпасы #Запрещенное оружие
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