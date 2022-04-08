США посчитали оружие, переданное Украине: военный эксперт объяснил, в чем проблема

В Пентагоне утверждают, что работают круглосуточно, чтобы обеспечивать потребности Украины на фронте

Американские чиновники отчитались о количестве военной помощи, поставляемой Украине для создания должного отпора российской армии. Объем вооружения, отправленного из-за океана, огромный, однако ВСУ по-прежнему имеют большие потребности, ведь враг еще не отступил окончательно.

Больше подробностей имеется в публикации на официальном сайте Пентагона от 7 апреля, пишет "Телеграф".

Как сообщают в команде Джозефа Байдена, Америка не только сама поставляет вооружение и другую помощь, но и регулярно ведет переговоры с другими странами. Благодаря этому объем поставляемых боеприпасов и оружия стал еще большим, нежели на это можно было надеяться. При этом украинский лидер Владимир Зеленский в диалоге с Вашингтоном по-прежнему настаивает, что наша армия нуждается в зенитных комплексах большой дальности, а также боеприпасах к ним.

Полный список помощи США для Украины выглядит так: • более 1400 зенитных комплексов Stinger; • более 5000 противотанковых комплексов Javelin; • более 7000 других противотанковых систем; • сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade; • более 7000 единиц стрелкового оружия; • боеприпасов более 50 000 000 патронов; • 45 000 комплектов бронежилетов и касок; • ракетные системы с лазерным наведением; • беспилотные воздушные системы Puma; • 4 радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами; • 4 противоминометные радиолокационные системы; • бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины; • приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика; • тактические защищенные системы связи; • коммерческие услуги спутниковой съемки; • защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов; • медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи.

При этом 5 апреля в Белом доме было принято решение о том, что Украина получит еще 100 млн долларов для укрепления безопасности. На данный момент с начала полномасштабной войны с россией Вашингтон официально пообещал Киеву финансовую поддержку в размере 1,7 млрд долларов.

По мнению военного эксперта Николая Белескова, даже уже присутствующая поддержка от Америки весьма объемна и, как минимум, помогает увеличить плотность противотанковых средств на самых горячих направлениях фронта.

"С другой стороны, общевоинский бой — это никогда не дуэль брони и средств борьбы с ней. Так же активность обороны […] достигается массивным применением ракетных войск и артиллерии во время всего боя — от процесса, когда враг только высовывается, чтобы перенести огонь на участок, где есть успех врага в процессе врага, — отмечает Белесков. — И вообще лучше уничтожать технику врага массово на дальних подступах, чем по одной единице из средств против брони в контактном бою".

Помимо этого Белесков подчеркнул: никакие ПЗРК никогда не заменят более эффективные системы ПВО. Поэтому он призвал не забывать, что ВСУ справляются не только с помощью поставок из-за границ.

Напомним, что ранее мы писали — в США решили дополнительно потратить 300 млн долларов, за которые будет закуплено дополнительное вооружение для ВСУ.

Одновременно с этим зарубежные СМИ начали сообщать, будто бы канцлер Германии Олаф Шольц тормозит поставку Украине танков, которые были бы очень кстати в бою с российской армией. Больше деталей узнали представители издания Politico.