США выделили дополнительные 300 миллионов на оружие для ВСУ

Вашингтон продолжит оказывать поддержку украинским военным

США выделили еще 300 миллионов долларов на вооружение для украинских защитников, которые противостоят российскому вторжению.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, об этом шла речь в телефонном разговоре между министрами обороны США и Украины Ллойдом Остином и Алексеем Резниковым.

Отмечается, что Остин подтвердил приверженность США необходимости предоставления летального оборонительного оружия для усиления возможностей Вооруженных сил Украины. Ради этих целей был выделен еще один пакет помощи в размере 300 миллионов долларов.

Таким образом начиная со дня начала полномасштабного вторжения россии, 24 февраля 2022 года, США выделили на оборонные нужды Украины 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того глава оборонного ведомства США назвал "возмутительным" то, что российские войска совершили против мирного населения в Буче и подтвердил, что его страна будет использовать все свои возможности по документированию и обмену информации, чтобы найти виновных в произошедшем и притянуть их к ответственности.

Как сообщалось ранее, в одной только Буче уже было найдено более 300 убитых оккупантами мирных жителей, однако в некоторых населенных пунктах, вроде Бородянки, погибших может быть еще больше.