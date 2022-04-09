В россии хотят собрать еще 60 тысяч солдат для отправки в Украину: однако с этим есть проблемы

В США оценили потери российских оккупантов в Украине

В россии планируют усилить свою армию вторжения за счет мобилизации 60 тысяч резервистов и новобранцев. Впрочем, на Западе не уверены, что этим планам суждено будет сбыться.

Об этом сообщил неназванный чиновник Пентагона, пишет CNN.

Он предупредил, что в США пока не знают, смогут ли российские власти достичь этих целей, кроме того неизвестно, насколько хорошо будут обучены новые части и куда их перебросят.

Также чиновник отметил, что пока в Пентагоне не видели, чтобы россия задействовала свежие подкрепления для истощенных подразделений, которые были бы полностью обучены и вооружены.

Тем временем на брифинге в оборонном ведомстве США сообщили, что в настоящее время оккупационная армия потеряла 15-20% от всех своих возможностей. Это включает как живую силу, так и танки, ракеты и авиацию.

Представитель Пентагона добавил, что россиянам так и не удалось решить свои проблемы с логистикой, включая и те, которые существовали в самой россии. Поэтому там считают, что процесс стягивания сил в восточные области Украины быстрым не будет.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что противник перебрасывает войска на Донбасс и пытаются мобилизировать резервистов. Однако сил для полноценного наступления у оккупантов нет.