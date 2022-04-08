Арестович назвал главную цель войск путина в Украине

Оккупанты потерпели поражение в Украине на шести направлениях.

Главная задача российских захватчиков — взять Донбасс. Для этого власти рф проводят частичную мобилизацию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

Арестович отметил, что политическое руководство рф ставит задачу взятия Донбасса очень жестко, ведь кровавый диктатор владимир путин начал военную кампанию в Украине по девяти направлениям, потерпев поражения на шести.

"Их главная задача — взять Донбасс. Судя по тому, какое количество людей они кидают туда, политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям — Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идёт только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение", — рассказал Арестович.

Алексей добавил, что россияне попытаются провести частичную мобилизацию, однако и здесь у захватчиков есть проблемы.

"У них нет сил наступать. Они пробуют провести частичную мобилизацию, для того, чтобы пополнить ряды армии. Также призывают резервистов по системе Барс — это как у нас оперативный резерв. Но и это продвигается плохо. У них командир танкового полка, которому поставили задачу поднять технику, посмотрел, что из 30 танков заводится один, и в итоге застрелился", — заявил советник главы ОП.

Ранее Арестович оценил возможность второго наступления на Киев. Также советник главы ОП объяснил, почему власти заранее не рассказали гражданам о готовящемся нападении рф на страну.