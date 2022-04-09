В росії хочуть зібрати ще 60 тисяч солдатів для відправки в Україну: однак із цим є проблеми

У США оцінили втрати російських окупантів в Україні

В росії планують посилити свою армію вторгнення шляхом мобілізації 60 тисяч резервістів та новобранців. Втім, на Заході не впевнені, що цим планам буде здійснитися.

Про це повідомив неназваний чиновник Пентагону, пише CNN.

Він попередив, що в США поки не знають, чи зможе російська влада досягти цих цілей, крім того, невідомо, наскільки добре будуть навчені нові частини та куди їх перекинуть.

Також чиновник зазначив, що поки що в Пентагоні не бачили, щоб росія залучала свіжі підкріплення для виснажених підрозділів, які були б повністю навчені та озброєні.

Тим часом на брифінгу в оборонному відомстві США повідомили, що окупаційна армія втратила 15-20% від усіх своїх можливостей. Це включає як живу силу, так і танки, ракети та авіацію.

Представник Пентагону додав, що росіянам так і не вдалося розв'язати свої проблеми з логістикою, включаючи ті, які існували в самій росії. Тому там вважають, що процес стягування сил в східні області України швидким не буде.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що супротивник перекидає війська на Донбас і намагаються мобілізувати резервістів. Проте сил для повноцінного наступу в окупантів немає.