"Навіть вовки своїх дітей не чіпають": путін і шойгу готуються відправляти на війну малолітніх

росія може задіяти у війні проти України неповнолітніх.

Через відсутність живої сили для поповнення рядів окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України" підписано міністром оборони росії шойгу.

У наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. головного військово-політичного управління вс рф Геннадія Жидко ", — йдеться в повідомленні.

Як відзначають розвідники, "Юнармія" — російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони росії. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти від 8 років.

"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах "Гітлерьюгенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року, — йдеться у повідомленні.

Українці не змогли стримати свого обурення і почали коментувати пост:

"Давай путін, вже жінок російських посилай. Ти ж хочеш, я прям бачу це"

"Чудово! Закидайте Україну трупами своїх дітей!"

"А навіщо, нехай ідуть...ще малолітки не лежать в Українській землі...ідіотизму розсії немає межі...і батькам цих малоліток теж"

Зазначимо, за даними ГУР, окупанти спрямовують в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва країни.