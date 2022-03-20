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путін відправляє диверсантів для вбивства українських політиків: названо три головні цілі

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Бійці ПВК "Вагнера" Новина оновлена 20 березня 2022, 13:19
Бійці ПВК "Вагнера"

Вагнеровців відправили на ліквідацію Зеленського, Єрмака, Шмигаля.

Окупанти спрямовують до України чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва країни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Повідомляється, що сьогодні в Україну почали прибувати бойовики, пов’язані з наближеним до путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер) Євгеном Пригожиним.

За інформацією розвідки, ключові "мішені" найманців, зокрема, президент України Володимир Зеленський, радник голови ОП Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Російські окупанти, не досягнувши поставлених завдань у ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів", повідомленні.

У розвідці зазначили, що всі силові структури готові до відсічі агресору як на фронті, так і в тилу, і будь-які терористичні атаки будуть безуспішними.

Зазначимо, що це не перші спроби ліквідувати керівництво України. Українського президента росіяни намагалися "прибрати" вже понад десяток разів.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", російські політики та спецслужби можуть готувати повалення кривавого диктатора володимира путіна.

Теги:
#Росія #Вагнер #Володимир Зеленський #Авіація ВСУ
Бійці ПВК "Вагнера"
Україна
путін відправляє диверсантів для вбивства українських політиків: названо три головні цілі
Дата публікації
Дата публікації
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Бійці ПВК "Вагнера"
путін відправляє диверсантів для вбивства українських політиків: названо три головні цілі
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