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Арестович назвав головну мету військ путіна в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Арестович Новина оновлена 08 квітня 2022, 20:07
Олексій Арестович

Окупанти зазнали поразки в Україні на шести напрямках.

Головне завдання російських загарбників – взяти Донбас. Для цього влада рф проводить часткову мобілізацію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю "Телеграфу".

Арестович зазначив, що політичне керівництво росії ставить завдання взяття Донбасу дуже жорстко, адже кривавий диктатор володимир путін розпочав військову кампанію в Україні на дев’ятьох напрямках, зазнавши поразок на шести.

"Їх головне завдання — взяти Донбас. Судячи з того, скільки людей вони кидають туди, політичне керівництво ставить завдання досить жорстко. путін розпочав кампанію з дев’яти операційних напрямків — Київ, Чернігів, Суми, Харків, Луганська та Донецька області, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Запоріжжя. Зараз вона йде лише на двох. Зона ООС, Маріуполь і трохи у бік Запоріжжя та Херсона. На шести напрямках вони зазнали поразки", — розповів Арестович.

Олексій додав, що росіяни спробують провести часткову мобілізацію, однак і тут загарбники мають проблеми.

"У них немає сил наступати. Вони намагаються провести часткову мобілізацію, для того, щоб поповнити ряди армії. Також закликають резервістів за системою Барс — це як у нас оперативний резерв. Але й це просувається погано. У них командир танкового полку, якому поставили завдання підняти техніку, подивився, що із 30 танків заводиться один, і в результаті застрелився", — заявив радник голови ОП.

Раніше Арестович оцінив можливість другого наступу на Київ. Також радник голови ОП пояснив, чому влада заздалегідь не розповіла громадянам про напад рф на країну.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович #Війна з Росією
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