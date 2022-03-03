Головний редактор "Апострофа" Денис Попович висловився про мобілізацію у росії

МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ — ДЕСЯТЬ КРОКІВ

1. Спочатку розсилаються повістки.

2. Потім виявляється, що половина не проживає за вказаними адресами.

3. Поки розшукують другу половину, намагаються викликати першу.

4. Перша половина викликатись не хоче і ухиляється від призову.

5. Другу половину не знаходять і вирішують працювати з першою.

6. На цьому етапі першу половину поділяємо ще на дві половини. Перша половина з першої половини щосили намагається ухилитися, друга половина з першої половини пропонує бабки за відмазку.

7. Бабки приймаються — друга половина продовжує жити колишнім життям. Першу половину з першої половини заголюють до армії.

8. На цьому етапі стає зрозумілим, що мобілізаційні плани не виконані і за справу береться товариш полковник-військком, який діє за принципами, закладеними у фільмі ДМБ.

9. Армія аватарів зібрана. Після проходження короткого бойового злагодження, а може й без такого відбувається відправлення в Україну.

10. Армія входить у бій і зі зрозумілих причин розбігається. Процес, описаний у п. 1-9, повторюється.