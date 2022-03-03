Мобілізація в росії – 10 кроків, і армія розбігається - Денис Попович
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Головний редактор "Апострофа" Денис Попович висловився про мобілізацію у росії
МОБІЛІЗАЦІЯ В РОСІЇ — ДЕСЯТЬ КРОКІВ
1. Спочатку розсилаються повістки.
2. Потім виявляється, що половина не проживає за вказаними адресами.
3. Поки розшукують другу половину, намагаються викликати першу.
4. Перша половина викликатись не хоче і ухиляється від призову.
5. Другу половину не знаходять і вирішують працювати з першою.
6. На цьому етапі першу половину поділяємо ще на дві половини. Перша половина з першої половини щосили намагається ухилитися, друга половина з першої половини пропонує бабки за відмазку.
7. Бабки приймаються — друга половина продовжує жити колишнім життям. Першу половину з першої половини заголюють до армії.
8. На цьому етапі стає зрозумілим, що мобілізаційні плани не виконані і за справу береться товариш полковник-військком, який діє за принципами, закладеними у фільмі ДМБ.
9. Армія аватарів зібрана. Після проходження короткого бойового злагодження, а може й без такого відбувається відправлення в Україну.
10. Армія входить у бій і зі зрозумілих причин розбігається. Процес, описаний у п. 1-9, повторюється.
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