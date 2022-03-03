Главный редактор "Апострофа" Денис Попович высказался о мобилизации в россии

МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ — ДЕСЯТЬ ШАГОВ

1. Сначала рассылаются повестки.

2. Потом оказывается, что половина не проживают по указанным адресам.

3. Пока разыскивают вторую половину, пытаются призвать первую.

4. Первая половина призываться не хочет и уклоняется от призыва.

5. Вторую половину не находят и решают работать с первой.

6. На этом этапе первую половину разделяем еще на две половины. Первая половина из первой половины изо всех сил пытается уклониться, вторая половина из первой половины предлагает бабки за отмазку.

7. Бабки принимаются — вторая половина продолжает жить прежней жизнью. Первую половину из первой половины забривают в армию.

8. На этом этапе становится ясно, что мобилизационные планы не выполнены и за дело берется товарищ полковник-военком, действующий по принципам, заложенным в фильме ДМБ.

9. Армия аватаров сколочена. После прохождения краткого боевого слаживания, а может и без такового происходит отправка в Украину.

10. Армия вступает в бой и по понятным причинам разбегается. Процесс описанный в п. 1-9, повторяется.