Чому влада не сказала українцям, що вторгнення буде точно: Арестович дав пояснення

Масовий потік біженців заблокував би українську армію, — вважає Арестович

Українська влада вирішила замовчувати нібито вже давно відому їй інформацію щодо повномасштабного вторгнення росії, адже "довелося обирати між поганим і дуже поганим". Ба більше, цей вибір був виправданий, бо через неосяжний хаос серед населення, який могло спровокувати таке повідомлення, Україна б цю війну "не витягнула б". Про це в інтерв'ю журналісту "ISLND TV" заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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За словами чиновника, у жовтні чи листопаді керівництво країни ще не знало, чи дійсно російська федерація спроможна напасти на українські землі. Ця інформація підтвердилася на початку грудня. Питання стояло лише в тому — коли саме нападуть. Саме тоді в Україні почали масштабну підготовку до російського вторгнення: мобілізували резерв, проводили навчання, працювали з представниками місцевих влад.

Арестович наголошує, що українцям не оголосили про війну, через те, що в країні розпочався б масовий витік біженців і вони забили б всі дороги. Приблизно 8-10-12 мільйонів людей в такому випадку повністю паралізували б дороги, заблокувавши армію, яка не мала б можливостей пройти до ліній оборони.

"Це дуже бажана ситуація для військового керівництва росії. В такому випадку ми, напевно, одразу програли цю війну і лівобережжя все. Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід був би просто танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було прийняти? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя", — пояснив Арестович.

Окрім того, він додав, що за всіма сценаріями, які розглядало керівництво країни, війну наша держава "не витягнула б", якби українцям одразу розповіли правду про вторгнення росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Олексій Арестович розповів, на яку війну очікувати українцям, якщо мирну угоду з росією все ж не підпишуть.