Другий наступ ворога на Київ: Арестович оцінив загрозу

Захоплення Києва російськими загарбниками практично неможливо.

Збройні сили України не виключають, що російська армія після її витіснення з Київської області може знову розпочати наступ на Київ.

Хоча спроба взяти Київ удруге – це той шалений план, який неможливо виконати.

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Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".

"Це практично нереально. Треба бути повним ідіотом з військової точки зору, навіть більше, ніж росіяни. І цього разу буде важче, тому що ми вже готові до цього. Це практично неможливо... Ну, давайте залишимо 1% на те, що вони спробують, але це просто, щоб не говорити 100%, не гнівати долю", — наголосив він.

На запитання можна зараз повертатися до Києва, чи не небезпечно це через ракетні удари.

Радник голови ОП відповів, що ворожа ракета може прилетіти до будь-якого місця України.

"Жителям столиці зараз не дуже загрожує небезпека – не більше, ніж у Вінниці чи Івано-Франківську", – наголосив радник голови ОП.

Зазначимо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог змінив свій напрямок, і найближчим часом намагатиметься взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після чого слід очікувати повторного наступу на столицю.

В Офісі президента зазначили, що з 9 напрямків, на яких наступав противник, залишилося 2,5: зона ООС, Донецька та Луганська область, Маріуполь.

"Телеграф" публікував карти боїв в Україні 8 квітня.