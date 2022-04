Окупанти намагаються прорватися до Слов’янська та масово бомбять Донбас: свіжі карти боїв в Україні

росія продовжує перекидати сили у східну Україну.

Окупанти об’єднують бойові сили для передбачуваного великого наступу в Донецькій та Луганській областях найближчими днями.

Росармія, ймовірно, спробують перегрупувати та передислокувати частини, виведені з північного сходу України, для підтримки наступу, але навряд чи це матиме успіх.

Згідно з картами The Institute for the Study of War, російським військам у напрямку Ізюм-Слов’янськ за останні 24 години не вдалося прорватися. ВСУ, як і раніше, контролюють Маріуполь.

Карта бойових дій в Україні 8 квітня (ISW)

Маріупольський напрямок

Російські війська стверджують, що успішно захопили центр Маріуполя, але українські сили зберігають контроль над портом на південний захід від міста.

Карта бойових дій у Маріуполі (ISW)

Луганський та Донецький напрямки

ЗСУ продовжують відбивати обмежені атаки росії в Донецькій та Луганській областях. Росіяни спробували атакувати Попасну на Луганщині, але зазнали невдачі. Міністерство оборони росії заявило, що 7 квітня захопило Солодку, за 30 км на південний захід від Донецька. Українські сили провели контратаки у Кремінній (на північний захід від Рубіжного), відкинувши російські війська на 6–10 км.

Російські війська створюють умови для великого наступу на сході України найближчими днями, але пошкоджені підрозділи передислоковані з північного сходу України навряд чи забезпечать успішний прорив росії. Влада закликала жителів негайно евакуюватися.

Харківський напрямок

ВСУ відбили атаки росіян з Ізюму на південний схід у бік Слов’янська і Барвінкове. Окупанти вживають заходів щодо вдосконалення систем управління та зв’язку підрозділів в Ізюмі. Командні структури кількох російських підрозділів на Ізюмському напрямку, які раніше зазнали втрат у боях у Сумській області, швидше за все, деградували, що перешкоджає успішним операціям росіян.

Війська росії продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в Харкові та його околицях.

Карта бойових дій у напрямку Ізюм-Слов’янськ на 7 квітня (ISW)

Херсонський напрямок

Окупанти продовжували зусилля щодо покращення своїх оборонних позицій у Херсонській області, щоб відбити подальші українські контратаки. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили проводять жорсткі "фільтраційні" заходи на Херсонщині – цілеспрямовані затримання та вбивства мирних жителів України.

Київський напрямок

На карті видно, що північні області повністю зачистили від російських військ. Російські війська, виведені з північного сходу України, продовжували підготовку до передислокації на інші напрямки наступу.

За даними Генштабу України, частини Східного військового округу та ВДВ росії перегруповуються в Білорусі, а частини Центрального військового округу перегруповуються в Брянську та Курську, росія.

У соцмережах білоруси повідомляють про пересування російської техніки автомобільним та залізничним транспортом до росії

Зусилля росії з формування поповнення та виробництва нової військової техніки, як і раніше, стикаються з проблемами. Західні санкції успішно підривають військово-промислову базу росії.

Карта бойових дій у напрямку Києва на 7 квітня (ISW)

Як раніше повідомлялося, після звільнення окупованих російськими військами територій з’ясувалося, що росіяни масово ґвалтували, катували, грабували та вбивали мирних українців.

